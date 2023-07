Des boudins végétalisés le long du Hoyoux à Huy, pour les poissons

Ce lundi, deux aménagements en faveur de la biodiversité ont été réalisés par la Ville de Huy, sur les berges du Hoyoux: des boudins végétalisés à destination des poissons. "Ces aménagements ont pour objectif de favoriser la biodiversité en général et de soutenir la reproduction piscicole en particulier, en fournissant une structure adéquate pour la ponte de certains poissons", détaille la Ville de Huy. En effet, au fil du temps, l’artificialisation et la rectification des berges ont eu un impact négatif sur les habitats de la rivière. Les petits organismes aquatiques et les poissons ont vu disparaître une grande partie de leurs zones de refuge naturelles. "Afin de remédier à cette situation, on a décidé d’agir en recréant des habitats propices à la faune aquatique locale", explique le bourgmestre ff Éric Dosogne. Les ouvriers communaux ont ainsi placé "risbermes végétalisés", constitués de boudins de xylite de 10 m de long fixés le long de la berge à l’aide de pattes métalliques. Ces boudins sont végétalisés par des plantes semi-aquatiques indigènes et locales. Les deux sites concernés par ces aménagements sont situés entre le rond-point de l’avenue du Hoyoux et l’avenue des Ardennes, ainsi que sur la berge droite du Hoyoux au niveau de l’avenue du Hoyoux. Le coût total de ces installations est de 7 000 € dont 3 750 € subsidiés par la Région wallonne dans le cadre de l’appel à projets Biodiversité. Un troisième site devrait prochainement être aménagé.