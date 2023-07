Un hommage au jeune serveur hutois Lucas Marchal, parti tragiquement: "On ne comprend pas, il était toujours de bonne humeur"

La fête de Huy-les-Bains a quelque peu été plombée vendredi soir à 19h30, moment auquel l’équipe de la brasserie Léopold, de Huy, a choisi de rendre hommage à Lucas Marchal, ce jeune serveur d’une vingtaine d’années décédé à l’hôpital après avoir réalisé l’impensable dans le café qu’il aimait tant, jeudi dernier. " C’était notre gérant, il était tout le temps avec nous, on passait toutes nos journées ensemble , se souvient Antoine Calluy, patron du Léopold et habitant d’Amay, qui ne comprend toujours pas ce qui lui est passé par la tête. Il était toujours de bonne humeur, il avait toujours la joie de vivre, il a eu une dispute avec sa copine et a commis l’irréparable."