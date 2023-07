Huy: le dealer a bénéficié d’un sursis

Un Tunisien en séjour illégal était en attente de son jugement pour des faits de détention et de vente de produits stupéfiants durant le mois de mars 2023. Il a finalement été condamné ce vendredi à 12 mois de prison et 8 000 € avec un sursis de trois ans pour la peine, et aux 3/4 de la peine d’amende. Le prévenu, également consommateur, s’était fait coincer suite à une enquête de vérification de domicile, qui devait déterminer s’il habitait bel et bien avec sa compagne à Huy. À l’intérieur du domicile, les enquêteurs avaient trouvé de la cocaïne ainsi que le parfait attirail du dealer: GSM, balance de précision, pacsons, effriteuse, etc. Dans ce dossier, la procureure avait requis une peine unique de cinq mois de prison, ainsi que l’amende prévue par la loi. Le conseil du prévenu souhaitait un sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà subie. Lors de l’audience, l’homme avait déjà purgé quatre mois de détention préventive.