Une expo à Huy avec des œuvres en papier plié étonnantes!

Le papier, support magique qu’utilisent également les artistes pour pratiquer l’origami. Car il s’agit bien d’un art, tant il réclame savoir-faire et créativité. Quatre artistes de la région se sont lancées dans cette discipline qui commence à faire toujours plus d’adeptes. La Wanzoise Françoise Laruelle délaisse quelque peu les grains de sable pour s’exprimer aussi au travers des plis et des assemblages en papier. avec beaucoup de talent. "Je fais encore des sables mais moins, sourit la présidente d’Envoz Art. Et l’origami et le quilling, c’est tellement gai à faire. Ne faut-il pas penser à s’amuser. L’origami est un art né en Chine qui consiste à créer des objets uniquement avec du papier plié. Le quilling est une autre technique créative qui met le papier à l’honneur et permet de réaliser des œuvres pour sublimer cartes, cadres, boîtes ou encore bijoux. Une artiste en fera une démonstration lors du vernissage le 14 juillet."

C’est en suivant un atelier donné par Françoise Laruelle que Nathalie Demin, Béatrice Dotrich et Catherine Léonet ont pris goût à l’origami, par pur plaisir, pour s’occuper les mains et l’esprit. Le résultat est franchement étonnant.

Ces quatre paires de mains sont heureuses de présenter le fruit de leur travail dans le cadre d’une exposition à l’Atelier du 2A, rue des Esses 2A, à Huy, durant les week-ends du 15 au 30 juillet, de 15 à 18 h, en semaine sur rendez-vous au 0499/82 99 29.