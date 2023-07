Huy et ses travaux pour contrer les inondations

1. Une zone de rétention d’eau. À Tihange, elle a par ailleurs acheté le site Poswick, qui était à vendre, afin d’y créer une zone de rétention d’eau "fonctionnelle et pédagogique" pour la gestion des cours d’eau. À quand les travaux ? Le permis d’urbanisme sera introduit en septembre, le chantier sera réalisé en 2024.

2. Poyoux Sarts, rue des Malles terres et Chemin du Chera. Plusieurs points critiques ont été identifiés à Tihange, au ruisseau Poyoux Sart notamment. Des travaux y ont été réalisés. Remplacement du pertuis, installation de filets d’eau, pose d’avaloirs en plus, création de zones de rétention d’eau à la rue des Malles terres: cela devrait résoudre les problèmes liés au ruissellement de l’eau. Prochaine étape: une zone de rétention sera aménagée au pied du chemin du Chera en 2024. D’autres travaux sont également prévus au niveau du Poste Gramme pour ralentir l’eau.

3. Ruisseau Bonne espérance. Au ruisseau Bonne espérance, des travaux ont été faits pour résoudre les soucis liés à l’écoulement des eaux. Et ce, notamment au carrefour des rues Longue ruelle et Bonne espérance. La Ville de Huy a ainsi travaillé avec l’Institut tibétain pour curer les étangs et réparer les canalisations critiques sur sa propriété.

Rue Batti Gérard, une ancienne station de pompage, qui est reliée au ruisseau de Bonne espérance, sera supprimée et remplacée par un raccordement à l’égout, grâce à des financements de la SPGE.

4. Gives et Ben. Sur Gives et Ben, des travaux sont aussi prévus. Curage du cours d’eau et réparation de pertuis de la rue du Tige, sous la N90, ainsi qu’un au niveau des chapelles rue Saint-Roch. Ces travaux seront financés par la Ville qui a prévu un budget de 100 000 €. L’objectif ? Réalimenter en eau le cours d’eau en réorientant les axes de ruissellement. Un marché d’étude de stabilité est également lancé pour le pont romain qui connaît quelques faiblesses rendant son accès difficile, voire même dangereux.

5. Mais encore… D’autres projets sont en cours de réalisation: le remplacement de la canalisation du chemin de la Cave et l’étude d’un axe de ruissellement entre la rue Mavelin et la rue Wawehaye.

La plupart de ces travaux, priorisés en fonction de leur impact, sont effectués par les ouvriers communaux. Avec du travail de prévention comme l’inspection des grilles et des endroits critiques avant chaque annonce de pluie intense. De plus, comme l’explique toujours la Ville de Huy, une équipe de garde est prévue à chaque alerte jaune pour intervenir rapidement.

Enfin, et ce n’est pas le moins important, la Ville de Huy est en train de travailler sur un plan d’urgence spécifique pour les inondations.