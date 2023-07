Un coup de pouce financier pour la bibliothèque

Un de ces projets concerne Huy et sa bibliothèque, en rénovation. Les travaux seront ainsi soutenus par un subside de 634.463,74€ TVA comprise. "Les travaux de rénovation globale, comme c’est donc le cas pour la bibliothèque de Huy, permettent une économie d’énergie primaire d’au moins 30%." Et la ministre Linard d’ajouter que l’intervention financière permettra de couvrir 70% du coût des travaux économiseurs d’énergie et 40% du coût des autres travaux et frais. "Les montants ont été augmentés de 10% afin de tenir compte de la hausse des prix de la construction."