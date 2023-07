La Ville de Huy soutient le bien-être animal

La Ville de Huy vient de resigner la convention de collaboration prévoyant la possibilité de médiation en matière d’infractions au bien-être animal et environnementales. "C’est une prolongation puisque la convention existe depuis 15 ans , explique l’échevin Adrien Housiaux. Ici, c’est avec la Région wallonne à laquelle on fait appel dans le cadre des médiations. " Cette convention de collaboration permet de faciliter la résolution des problèmes qui sont liés aux infractions constatées par les agents constatateurs régionaux et sanctionnées par l’agent sanctionnateur de la Région. En la prolongeant, la Ville montre son engagement envers le respect du bien-être anormal et la protection de l’environnement.