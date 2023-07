Le Premier ministre Alexander De Croo en visite à la centrale nucléaire de Tihange (vidéos)

Prolongation de Doel 4 et Tihange 3 : pourquoi cela n’aura peut-être aucun impact positif pour le consommateur

Le gouvernement et Engie ont conclu un accord permettant de prolonger de dix ans l'exploitation des deux réacteurs les plus récents du parc nucléaire belge. Cependant, et contrairement à une idée largement répandue, cette prolongation de Doel 4 et Tihange 3 pourrait ne pas avoir d'impact positif sur la facture des consommateurs. En fait, il est même possible que les consommateurs aient à payer davantage si les réacteurs rénovés ne parviennent pas à atteindre une rentabilité minimale. Eric De Keuleneer, professeur émérite à la Solvay Business School (ULB) et spécialiste du marché de l’Energie, nous explique les tenants et les aboutissants de cet accord.