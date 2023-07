La prison de Huy surpeuplée : elle est prévue pour 63 détenus mais en accueille aujourd’hui 90

"Le but de notre commission, qui dépend du parlement, c’est de veiller au respect des droits de l’homme au sein de la prison", explique sa présidente, Thérèse d’Udekem d’Acoz. Et une fois par semaine, ses membres (ils sont onze) poussent la porte de la prison. "Nous avons accès à tous les services. Il y a aussi une boîte aux lettres, les détenus peuvent y déposer une demande d’entretien."

À la commission de répondre au mieux à sa mission mais elle ne voit pas comment faire. La prison est surpeuplée. Si sa capacité théorique est de 63 détenus, le bourgmestre de Huy permet, via un arrêté pris du temps d’Alexis Housiaux comme mayeur, un seuil de tolérance maximal de 85. Sauf que là, on est bien au-dessus. Le seuil de tolérance n’est plus respecté depuis des mois.

Depuis mi-mars, "la population avoisine les 90 détenus. Ce qui représente un taux d’occupation de près de 150%." Et "c’est inadmissible, tonne la présidente de la commission. Quand on était entre la capacité normale et le seuil de tolérance maximal, c’était encore gérable." Mais là, ce n’est plus le cas.

La direction de l’établissement pénitentiaire est bien consciente du problème et tente de trouver des solutions. Comme en transformant des cellules solo en cellules duo via des lits superposés. "Elle essaye de transférer le plus de détenus qu’elle peut mais quand on en transfère trois, il y en a cinq qui arrivent…"

Des sources de tension

La surpopulation a des conséquences en lien avec la sécurité, la salubrité, l’intimité ou encore la santé des détenus et prévenus ainsi que celle du personnel pénitentiaire. Ainsi, la prison ne compte que six douches, une étant hors-service. Avec 90 détenus, difficile d’organiser plus de trois douches par semaine. Et "les détenus victimes de harcèlement n’ont plus la possibilité de prendre une douche seuls". Dès lors, ils n’y vont plus.

Les cellules exigües avec un WC à peine séparé d’un muret ne permettent aucune intimité. Ce qui est source de tensions. "Avant, quand il y avait des tensions, la direction pouvait changer les détenus de cellule. Ce n’est plus possible aujourd’hui." Et ces tensions dégradent les conditions de travail du personnel.

D’autres conséquences de cette surpopulation ? Le dentiste ne vient qu’une fois tous les quinze jours, il ne sait plus faire face aux demandes. La cuisine est elle aussi impactée, simplement parce que le budget nourriture est prévu pour 80 personnes. Or, les détenus sont plus nombreux.

"Nous, on vient chaque semaine. On connaît. Il y a une tension et on la sent", note Thérèse d’Udekem d’Acoz. Pourtant, la prison de Huy est une prison où "avec la direction, ça roule. Et le service social fait ce qu’il peut pour suivre." Mais clairement, plus de prévenus/détenus qui entrent induit une surcharge de travail pour tous les services administratifs: le greffe, la comptabilité, le service psychosocial, le service d’aide aux détenus, le service médical.

Des recommandations

La direction a bien tenté de lancer un appel mais sans réponse. Avec une question posée aujourd’hui par la commission de surveillance: pourquoi l’arrêté du bourgmestre n’est-il pas respecté par l’administration ? Car la surpopulation "impacte directement les droits fondamentaux des personnes détenues et les fonctions de travail du personnel alors que l’établissement est remarquablement géré". Selon la commission, la prison de Huy est, en Wallonie, une des seules à connaître un tel taux de surpopulation.

Des solutions ? De longue date, le Conseil central de surveillance pénitentiaire a formulé des recommandations pour réduire le nombre de personnes en détention. Comme le recours aux différentes alternatives à la détention, une meilleure répartition des personnes détenues entre les établissements, la sensibilisation du monde judiciaire dans la lutte contre la surpopulation. Le message de la Commission de surveillance est clair: "L’heure des constats est dépassée. L’heure de l’action a sonné".

Une lettre de rappel du bourgmestre

Il y a tout juste dix ans, fin juillet 2013, le bourgmestre hutois de l’époque, Alexis Housiaux, prenait un arrêté interdisant toute nouvelle arrivée de détenus dans "sa" prison. Affirmant qu’une fois la prison de Marche-en-Famenne ouverte, "nous ne voudrons pas plus de 85 détenus à Huy". Sauf que la prison de Marche a ouvert ses portes depuis… À l’époque, celle de Huy accueillait 97 détenus, elle avait même connu un pic à 101.

Aujourd’hui, le bourgmestre f.f. Éric Dosogne le reconnaît: il a peu de marges de manœuvre. "Mes pouvoirs sont limités en termes de prison." Tout juste peut-il écrire, une fois de plus, à la Direction générale des prisons. "Quand je suis interpellé par les syndicats, je lui écris. On me répond qu’ils sont revenus à la norme." Puis, peu de temps après, le nombre de détenus repart à la hausse.

Une fois de plus donc, le bourgmestre f.f. Éric Dosogne va réécrire à la Direction générale. En espérant susciter une réponse et une réaction directe afin de diminuer la surpopulation au sein de l’établissement hutois.