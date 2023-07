Rond-point de la Charte des Libertés: on rouvre les rues à Huy

Le réaménagement de l’ensemble du giratoire ainsi que ses amorces, le doublement de la voie de circulation au sein du giratoire, l’intégration de liaisons cyclables permettant de sécuriser les déplacements doux, la sécurisation des traversées piétonnes, la suppression des bypass en provenance de Ben-Ahin et de Tihange sont prévus.

Même si les travaux actuels ont un impact non négligeable sur la mobilité, lorsqu’ils seront terminés, ils permettront, nous annonce-t-on, une mobilité plus aisée et offriront plus de sécurité à l’ensemble des usagers.