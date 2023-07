Un p’tit caillou sur le Vicigal à Solières

La première phase des travaux concerne Huy sur sept kilomètres. Le chantier est mené par l’entreprise Colas. Il s’étire du chemin de Perwez, à Solières, jusqu’au RAVeL le long de la Meuse. Le projet prévoit le marquage au sol, la pose d’une signalétique, l’entretien des sentiers et la réfection du tarmac là où il y en avait déjà.

Et dans le bois de Solières, cela a coincé sans inquiéter cependant Xavier Sohet, du GAL, chargé de coordonner le chantier. Pour un dossier qui remonte à 2015, "qui est le fruit d’une accumulation de décisions et de compromis", ce n’est pas étonnant. Dans la vallée de la Solières, la Ville est propriétaire de l’assiette de l’ancien chemin du tram. À hauteur de la brasserie L’Élysée Beaufort, en bordure de la N90, il est prévu de tarmaquer sur 500 mètres vers le bois, jusqu’à l’entrée du chemin sur la droite qui remonte la vallée de la Solières. L’objectif est de réempierrer le chemin, le remettre en bon état. Et il y a eu discussion entre tous les intervenants pour les 200 mètres en bas de la vallée après le petit parking. Il faut le refaire, il faut retarmaquer. Mais le site est classé avec les ruines de Beaufort proches.

Le refaire à l’identique ? A priori, pas besoin de demande de permis vu qu’il y avait déjà du tarmac. Mais les règles ont changé depuis l’élaboration du projet, notamment le décret patrimoine. Un permis n’était pas nécessaire, mais bien une réunion d’information avec la Commission du patrimoine et la délivrance d’une autorisation. La procédure est en cours pour régulariser la situation.

La question s’est posée: était-ce nécessaire de tarmaquer, car le sentier est praticable ? D’autant plus que le tarmac doit être plus clair, une nécessité comme le site est classé. Ce qui coûterait très cher. Alors, les intervenants, réunis il y a peu, ont imaginé rendre le chemin roulable pour les cyclistes, sans le tarmaquer. Une suggestion faite à la Ville de Huy qui prendra la décision. "Le Vicigal est un chantier transcommunal, mais chaque Commune gère les aléas sur son territoire." Ce couac de chantier, "c’est typique d’un tel chantier avec une temporalité complexe: plus de sept ans depuis les premières réflexions et des modifications de la législation. Mais on essaye de changer le moins possible ce qui avait été convenu."