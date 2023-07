Il y aura bien une patinoire de glace à Huy cet hiver pour les Plaisirs de Noël

L’an dernier, l’ASBL organisatrice Couleurs Extrêmes avait tiré la sonnette d’alarme en imaginant la facture énergétique catastrophique qu’une patinoire de glace risquait d’engendrer. L’année précédente, la facture en électricité avait grimpé jusqu’à 15 000 €. L’exploitant craignait qu’elle double ou même triple en 2022. La solution ? Une surface synthétique pour y faire du patin mais pas sur glace, plutôt sur roues. La piste de rollers était l’alternative pour réduire les coûts, même si l’exploitant a dû louer le matériel ; pour lui permettre, tout de même, de ne pas perdre sa culotte financièrement…

L’an dernier, exploitant et Ville de Huy n’avaient cependant pas la même analyse pour l’avenir. Lambert Wéry, patron de Couleurs Extrêmes prévoyait un retour à la glace pour l’hiver 2023 alors qu’Éric Dosogne, bourgmestre f.f. de Huy, attendait de voir le fonctionnement de la piste de rollers. "On s’inscrirait plutôt dans la durée", confiait-il.

À cinq mois des Plaisirs de Noël, où en est-on ? Fini les rollers, on repart sur de la glace. "On en a rediscuté en débriefing", explique Lambert Wéry. Avec l’ASBL, les exploitants des chalets horeca aussi. Et si chaque type de revêtement apporte ses avantages et ses inconvénients, "la glace amène plus de féerie" mais aussi plus de fréquentation, c’est indéniable. "Les rollers, tout le monde en voulait mais il y a eu beaucoup moins de monde qui y est venu", note Lambert Wéry. La piste de rollers a certes eu ses adeptes mais elle a attiré moins de curieux. Moins de curieux sur la piste mais aussi moins de badauds dans les différents chalets horeca. Et même si la piste de rollers est plus simple à gérer (car elle ne nécessite pas d’eau ni de groupes de froid), tous ont plaidé pour un retour à la piste de glace. Et la décision a donc été prise en ce sens.

Retour de la féerie, en cette fin d’année donc, avec la patinoire de glace qui s’installera sur la Grand-Place. Avec ses chalets horeca tout autour. Douze chalets devraient accueillir des commerçants tout au long de ces six semaines. Alors que Huy-les-Bains bat son plein, tout ça semble encore loin mais… on y sera vite.

Pendant six semaines, la Grand-Place de Huy accueillera la patinoire et un village de Noël qu’accompagneront de multiples animations, également sur la place Verte. À cette occasion, les organisateurs de l’événement – l’ASBL Couleurs Extrêmes et la Ville de Huy – lancent un appel aux commerçants hutois qui seraient intéressés par la location des chalets entourant la patinoire. Ce seront des chalets horeca, ils proposeront dès lors aux visiteurs des boissons et des produits de bouche spécifiques. Ils devront être ouverts tous les jours, dès le 24 novembre jusqu’au 7 janvier, de 12h à 22h du dimanche au jeudi. Et de 12h à 1h du matin les vendredis et samedis.