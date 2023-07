Huy-les-Bains: le parc Henrion, "the place to be" dès ce week-end (photos)

Assis dans un fauteuil, Grégory Popov, l’architecte de cette initiative, supervise le tout avec une légitime satisfaction: "Nous avons disposé 22 chalets et 3 food-trucks, en privilégiant les commerçants hutois. Il suffit d’observer, les gens sont heureux d’être ici." Des jeunes sautent dans la piscine alors que d’autres vont dans les chalets et les food-trucks. "Je suis venu en curieux, raconte Philippe Rocour. Je suis Hutois et je voulais me faire une idée de l’ambiance, Je suis avec des amis et j’en rencontre d’autres. C’est très sympa !"

Les responsables des chalets se frottent les mains. Sabine Grenson, traiteur avenue des Ardennes, est ravie: "C’est une première expérience très positive. Je participe déjà au marché de Noël. Non, cela ne cause aucun tort à mon commerce, ni aux commerces hutois, c’est vraiment un plus." En libre accès jusqu’au 16 juillet de 16 h à 22 h en semaine et de midi à minuit le vendredi et le samedi, Huy-les-Bains rime avec vacances et détente. Cette première édition en appellera certainement d’autres.