À l’entrée de l’avenue des Ardennes, l’artisane de chez Omata proposait les quatre parfums du jour: vanille, chocolat, banane et sorbet Clémentine. "J’ai effectivement plus de monde, explique la patronne, mais c’est par vagues. Je peux rester une vingtaine de minutes sans client, et puis j’ai une file comme maintenant."

Des trois glaciers du centre de Huy, c’est le glacier dont la carte est certes la moins diversifiée, mais l’accent est mis sur la qualité des produits locaux et c’est également la moins chère.

Ainsi à plusieurs reprises, on a croisé des promeneurs avec ce fameux cornet "fait maison" et cette délicieuse boule jaune de sorbet Clémentine.

Dans la rue des Rôtisseurs, une belle file patiente devant l’enseigne "Chez Capoue". Idéalement situé en plein piétonnier, ce point de distribution offre une large gamme de parfums. Le concept est moins confidentiel, mais le client est satisfait de trouver à coup sûr la saveur qu’il souhaite. Puis pour les gourmands tardifs, c’est le seul glacier ouvert en soirée.

Quant au troisième, faut-il encore le présenter… "Pingouin reste le meilleur glacier de Huy, explique Angélique, qui habite Tihange. Mon goût préféré est la vanille car c’est la base de tous les autres goûts. Je parle de glace artisanale bien sûr. De plus en plus rare malheureusement. Là, je suis venue chercher un litre, ce que je fais régulièrement."

Jean-Pierre Pizzi et son épouse sont tout sourire, derrière leur comptoir. Leur salon ne désemplit pas. La fraise est le parfum du jour qui fait presque l’unanimité à toutes les tables. La légèreté acidulée du fruit s’harmonise parfaitement à la rudesse du moka plus affirmé. Alliage détonant de complicité.