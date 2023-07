Un espace supplémentaire et une nouvelle vitrine pour L’ours à lunettes, la librairie de Huy

Dès le lundi 10 juillet, il leur faudra faire quelques pas de plus, vers la gauche, pour déambuler entre de nouveaux rayonnages exclusivement réservés à ces lecteurs bien spécifiques. "On a 8 000 références en tout dans le magasin et tellement de trucs qui sortent tout le temps que je ne peux pas tout prendre et tout garder et que je dois même parfois renvoyer des choses aux éditeurs, résume Romain Fabri, le gérant de la librairie. Avec ce nouveau local de 40 m2 réservé au rayon jeunesse, on va pouvoir davantage étaler tout le reste dans le magasin et mettre en avant davantage de choses qu’on ne voyait pas forcément, des livres qui étaient “écrasés” par les autres."

Le nouvel espace sera donc "comme un petit monde à part", où on trouvera tous les ouvrages jeunesse, des livres en tissu pour bébé aux romans en séries pour les ados, en passant par les albums pour tout-petits et enfants ainsi que les livres scolaires. Ce local sera visible depuis la rue Griange, avec une vitrine qui mettra en avant les incontournables du moment, mais ne sera donc accessible que par le fond du magasin actuel (grâce à une ouverture percée dans le mur), dont l’entrée donne sur la grand-place.