Big jump ce dimanche à Huy: on sautera en avance avant de nettoyer les berges

Et cette année, la cité mosane a une place toute particulière dans le programme des Big jump puisqu’elle a été choisie pour le "lancement officiel". "Chaque année, nous sélectionnons deux endroits où le coup d’envoi est donné, avec la présence de notre association, des discours, un point presse, explique Kerry Dablon, de GoodPlanet Belgium. Nous avons pris Huy car le club CoolHuy est ultra-motivé et très impliqué."

À Huy, on sautera donc dans la Meuse plus tôt que dans les autres lieux: à 10h30 au lieu de 15h. "C’est vraiment ouvert à tous et on invite un maximum de citoyens à nous rejoindre. Il suffit de mettre son maillot et de sauter dans l’eau. On peut venir dès 12 ans si on est accompagné. Et on conseille de sauter avec des chaussures. Il ne faut pas s’inscrire et la sécurité est assurée par des sauveteurs. Les amis, familles, proches peuvent venir soutenir." L’année passée, 48 courageux Hutois avaient plongé. "C’était la reprise après le Covid donc on espère bien plus de monde cette année", lance Kerry.

Autre particularité cette année à Huy: un ramassage des déchets sera organisé le long des berges dès 11h15. "La lutte contre la pollution plastique, c’est notre thème cette année, explique la fondation. Voilà pourquoi on sillonnera les bords de Meuse pour la nettoyer."

Le Big jump, dont l’objectif est de sensibiliser à une eau propre, met en effet l’accent sur la pollution plastique. Un problème parfois invisible. "Pourtant, chaque année, 10 millions de tonnes de plastique sont déversées au niveau mondial par nos rivières dans les océans, soit un camion toutes les minutes. Il faut envoyer un signal aux citoyens, aux décideurs politiques et à l’industrie pour leur faire comprendre qu’un changement s’impose." Avec 28 rendez-vous en Belgique, 2 000 participants sont attendus et beaucoup plus de supporters. Des Big Jump seront également organisés dans le reste de l’Europe le même jour.

Big Jump à Huy, ce 9 juillet dès 10h quai Dautrebande à Huy.