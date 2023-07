Où sont situés les nouveaux radars sur l’arrondissement de Huy-Waremme ?

Comme la ministre De Bue l’explique, le fédéral n’installe plus de radars sauf sur autoroute. Il reste quelques radars tronçons déjà placés sur les autoroutes mais encore inactifs. Ils seront activés par le fédéral cette année encore.

Début 2023, on comptait 535 radars permanents en Wallonie, tous réseaux routiers et autoroutiers confondus. Dans le courant cette année, "nous prévoyons d’installer 65 radars fixes supplémentaires et 45 radars tronçons". Et sur la province de Liège ? 21 nouveaux radars et 15 remplacements ont été installés récemment ou sont en cours de l’être.

Sur l’arrondissement de Huy-Waremme, "il s’agit essentiellement de renouvellements d’anciens radars devenus obsolètes". Pour l’installation de nouveaux radars permanents, rien n’est encore finalisé sur la province de Liège. Tout est encore à l’étude.

Voici l’emplacement des 9 nouveaux radars tronçons

Neuf nouveaux radars tronçons viennent d’être installés ou sont en cours d’installations sur l’arrondissement. Où ça ? Rue de Huy (N65) à Chapon-Seraing, rue Mallieue (N617) à Saint-Georges, chaussée Freddy Terwagne (N617) à Amay, Chaussée Roosevelt (N617) et chaussée de Liège (N617) à Amay, chaussée Verte à Dommartin (N614), chaussée de Tirlemont (N64) à Wanze, sur la N684 à Amay. Mais aussi sur la route de Marche (N86) à Xhoris et sur la chaussée des Forges et rue Alfred Lion (N641) à Marchin.

Voici l’emplacement des 12 nouveaux radars fixes

Douze nouveaux radars fixes sont installés ou en cours d’installation route de Namur (N80) à Moxhe, chaussée de Namur (N80) à Burdinne, chaussée de Tirlemont (N64) à Fallais, rue Vinave (N617) à Engis, chaussée de Wavre (N643) à Longpré, chaussée de Tirlemont (N64) à Vinalmont, chaussée Freddy Terwagne (N644) à Hermalle-sous-Huy, Grand’route à Verlaine, Boulevard Pierret (N66) à Hamoir, Gros Thier (N66) à Seny, Grand’route de Liège (N638) à Hody, rue de Huy (N64) à Lens-St-Remy.