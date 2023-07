Deux jeunes pyromanes arrêtés après les quatre incendies volontaires dans le centre de Huy

L’enquête n’aura pas traîné à Huy, après les quatre incendies d’origine criminelle qui avaient émaillé les nuits de samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Le parquet de Liège nous a confirmé ce mercredi soir que deux interpellations avaient eu lieu. Un premier auteur a été interpellé dans la nuit de lundi et est en aveux tandis que le second a, lui, été arrêté mardi. Le premier a été présenté au juge de la jeunesse ce mercredi après-midi, et le second a été présenté au parquet une heure plus tard.