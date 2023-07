Le nouvel éclairage du fort de Huy perturbe-t-il les chauves-souris ?

Sauf que pour le fort, l’éclairage a dû être étudié différemment par le bureau Radiance35 qui avait été choisi pour mettre en valeur par la lumière le patrimoine hutois. La raison ? Le fort est situé en zone Natura 2000. Une attention a été portée à la faune et à la flore via le choix d’une température de couleur relativement chaude et adaptée aux longueurs d’ondes tolérées par les chauves-souris et les végétaux. Par aussi une programmation différenciée sur la façade ouest (vers Namur) là où les colonies nichent. Le nouvel éclairage, par ailleurs au LED, a coûté près de 90.000€. D’avril à fin octobre, le fort est éclairé toute la semaine 30 minutes après le coucher du soleil jusqu’à minuit sauf la façade ouest (où l’éclairage est coupé).

Mais quel est l’impact de cet éclairage sur les chauves-souris ? Le collège a ainsi décidé d’en savoir plus sur le sujet, une analyse qu’il a confiée à un bureau d’études d’Engis. Car aujourd’hui, le bourgmestre et ses échevins veulent vérifier comment les chauves-souris se comportent face à ce nouvel éclairage. L’étude lui coûtera 9588,04€. "Tout a été pensé pour les chauves-souris, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. L’intensité et l’orientation de l’éclairage ont été étudiées de manière à les préserver. C’est pour ça d’ailleurs que le côté Namur n’est pas éclairé, de façon volontaire." Maintenant, est-ce que cela a été fait correctement ? C’est l’étude qui le déterminera.