"BeGood": des pâtisseries maison, à deux pas de la gare de Huy

Du cake design, des lunch box, des douceurs réconfortantes… C’est le nouveau concept "BeGood" du shop-restaurant Misovert, à Huy. Trois jeunes, passionnés de cuisine, ont décidé de mener ce projet ensemble. "On s’est rencontrés à l’école, en gestion hôtelière à Namur, raconte Lola Petitjean, 21 ans, spécialiste des pâtisseries. Charles et moi, on voulait vraiment faire un projet ensemble." La jeune femme s’occupe essentiellement de la partie cuisine et pâtisserie, là où Charles Reinkin, 23 ans, s’occupe essentiellement de la compta. "Mais aussi démarcher les entreprises, explique-t-il. Sur Huy, ce n’est pas toujours facile d’attirer des gens, ce n’est pas Bruxelles-centre avec beaucoup de visibilité. Alors, il faut chercher des partenaires et avancer avec eux." Pour l’instant, ce n’est que le début, mais les démarches sont en route. "On a déjà un futur partenariat qui se concrétise avec deux hôtels."