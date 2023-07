Un nouveau véhicule SMUR au CHR de Huy, plus rapide et plus fiable

Après quatre ans de bons et loyaux services et 180 000 km affichés au compteur, l’ancien véhicule d’urgence du CHR de Huy sera remplacé dès ce mardi par une BMW X5 essence de près de 400 chevaux. Ce nouveau véhicule d’urgence principal, dont la procédure d’achat a été lancée il y a un an avec un budget de 150 000 € (achat et adaptation), devait répondre à plusieurs critères pour pouvoir assumer parfaitement sa mission. En plus d’être plus rapide que le précédent, il est aussi plus haut, pour assurer une meilleure visibilité à ses occupants, et équipé de suspensions réglables, pour une adhérence "tout terrain" quel que soit le type de route. Il fallait aussi que le volume du coffre et le poids transportable collent aux réalités puisque ce ne sont pas moins de 600 kilos de matériel qui sont emportés dans un tel véhicule de secours.