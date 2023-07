Le port de Statte, à Huy, accueillera une aire de motorhomes au printemps 2024

Le dossier remonte à 2019. Et "le permis d’urbanisme vient d’être introduit le 1er juillet sur un terrain appartenant à la Ville", explique Jacques Mouton, échevin du Tourisme. La halte de nuit comprendra dix emplacements de stationnement, une borne et une plateforme qui permettra une vidange des eaux savonneuses, une vidange des eaux de WC, un approvisionnement en eau. Mais aussi un espace de collecte et de tri des déchets avec des lavabos extérieurs, une barrière avec système de paiement et de contrôle des accès. Les touristes auront accès à deux aires de pique-nique équipées de tables et de bancs. Un espace pourra, dans le futur, accueillir une aire de jeux pour enfants alors que le site sera verdurisé.

Tiens, et la foire d’octobre ? Les forains ne seront-ils pas dérangés par cette aire pour motorhomes ? "Non, il y a un espace assez important entre la route et le port, à main gauche quand on entre." Enfin, le port Neuve voie, le long de la Meuse devant l’hôtel du fort, pourra toujours accueillir les motorhomes. Mais là "l’espace n’est pas équipé de bornes électriques et de sanitaires" comme le port de Statte. À quand les travaux ? Tout devrait être prêt pour le beau temps en 2024. "Le plus tôt ce sera, le plus vite on aura une réponse à donner aux touristes en recherche d’un tel lieu", note l’échevin.