Huy: la banque ING ferme son antenne à Tihange

Tout ou quasi par internet

Chez ING, on confirme la fermeture définitive de l’agence bancaire de Tihange. La raison ? De plus en plus, les clients utilisent des solutions digitales ; de moins en moins de clients poussent la porte des agences. ING s’appuie ainsi sur une étude de Febelfin de mai dernier selon laquelle six Belges sur dix ne prennent jamais de rendez-vous physique avec leur banque, ou moins d’une fois par an. Selon la même étude, six Belges sur dix déclarent qu’ils ne retirent presque jamais d’argent liquide. ING l’affirme: en moyenne, un client appelle le service clientèle une fois par an et se rend en moyenne dans une agence une fois tous les deux ans. La raison pour laquelle ING a amélioré son application ING Banking. Grâce aux nouvelles fonctionnalités, "nous voyons une diminution de 30% des visites dans les agences", explique son porte-parole, Renaud Dechamps. De plus, les conseils bancaires par vidéo ont la cote: sept clients sur dix choisissent de parler à leur banquier par vidéo. Ceux qui vont encore en agence, c’est uniquement "lorsqu’ils doivent prendre des décisions à des moments importants de leur vie. Dans ces moments-là, les clients font appel à notre expertise." ING veut un réseau d’agences moins dense mais avec des équipes plus grandes là où le besoin est le plus grand.

Et l’agence de Tihange alors ? Elle a fermé au 1er juillet. ING conseille aux clients d’aller jusqu’à l’agence de Wanze, promettant que "la plupart des clients ont une agence dans un rayon de 10 kilomètres ou moins" de leur domicile. Et si on veut retirer de l’argent ? "Le déploiement des points cash est en cours dans tout le pays." Et comme on peut retirer dans un bancontact de n’importe quelle banque…