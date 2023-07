Les 200 danseurs du Conservatoire de Huy ont ravi le public au centre culturel (photos)

Proposée dans le cadre du Gala de fin d’année, la soirée reflétait le travail de plusieurs mois de cours en danse classique, contemporaine et claquettes des classes de Carole Bodart et d’Eléna Sedova.

Prétexte à toutes les audaces, les possibles et toutes les prises de risque, le spectacle brasse large dans les thèmes qui révèlent des tableaux dansés contextualisés par une projection visuelle sur écran large. Ainsi redéfinies, les danses s’animent tandis que sont mises en avant polkas, valses, ou sérénades.

Ici, les univers enchanteurs et féériques avec lutins, papillons et autres elfes remplissent les danses des plus jeunes (dès 5 ans) alors que sont révélés des thèmes davantage destinés aux adultes avec, notamment, Roméo et Juliette sur une musique de Prokofiev.

Recadrées et présentées sous la forme de tableaux vivants bien qu’éphémères, les danses sont à apprécier pour leur caractère singulier qui mise sur la rigueur des plus grands et le tâtonnement des plus petits pour qui cette montée sur la scène devant public était une première.

Davantage moderne, la deuxième partie de la soirée était consacrée à la danse contemporaine avec son extension de claquettes. Articulées autour du temps avec comme thématique "Voyage dans une boucle temporelle", les danses racontent des histoires que viennent rythmer des artistes tels que Janet Jackson, Kate Bush, Lady Gaga ou encore, Scott Joplin et Maneskin.

Large dans sa définition, le thème s’autorise toutes les fantaisies avec comme résultat, outre, cette remontée dans le temps, l’illustration du thème redéfinie par la danse.

C’est grandiose et simple en même temps parce que naturellement retourné à l’essentiel comme si le corps était fait pour danser, et donner. Car il incarne le geste, transcende le mouvement, l’expression de soi en touchant la vie et le souffle qui la porte.