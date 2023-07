Exposition à l’espace Saint-Mengold à Huy: des créatures pour frissonner tout le mois de juillet

Que nous inspire l’art sinon une interrogation sur notre monde, même métaphorique ? Et plus il va chercher loin dans notre imaginaire collectif, plus il suscite la fascination voire, la stupéfaction ou même la peur. Jouant sur notre propension à tirer de l’étrange et du fantastique une certaine jouissance, l’exposition à voir ce mois de juillet à l’Espace Saint-Mengold de Huy, propose une soixantaine de créatures dites fantastiques où dominent les représentations surnaturelles et donc, non vraisemblables.