Il était aux environs de 21 h 30 lorsque les pompiers de la zone Hemeco ont été avertis qu’un feu s’était déclenché contre la façade du bâtiment du Service de la Protection de la Jeunesse, impasse Saint-Jacques à Huy. Peu avant, une voiture stationnée sur le parking situé devant l’institution a pris feu. Au-dessus de la voiture se trouvait une fenêtre oscillo-battante ouverte. Les fumées et les flammes sont rentrées dans le bâtiment et ont déclenché le système de détection incendie. Les hommes du feu ont donc rapidement été avertis des faits. Les secours sont arrivés sur place et ont directement éteint l’incendie. De la fumée est entrée à l’intérieur. Les pompiers ont donc également aéré l’intérieur du Service de la Protection de la jeunesse. De la suie a légèrement endommagé le bâtiment. Le véhicule a été emporté pour être analysé par le laboratoire de la police fédérale.

Pour rappel, à la mi-avril, un incendie du même type s’était produit sur ce parking. Trois véhicules avaient été touchés par les flammes. La police de Huy a été avertie des faits. Le parquet de Liège, section Huy a également été informé. Le magistrat de garde a désigné un expert en incendie. Ce dernier va descendre sur place pour déterminer les causes et les circonstances de l’incendie.

Quelques heures plus tard, peu après minuit, ce sont les bâtiments du CHRH qui ont connu le même scénario. Cette fois, le feu a été bouté à une poubelle qui avait été entourée de palettes. L’incendie a également pris juste en dessous d’une fenêtre oscillo-battante ouverte. La fumée est également rentrée à l’intérieur du bâtiment. Heureusement, les secours sont rapidement arrivés sur place et ont éteint le feu. La poubelle était placée du côté des services administratifs, mais les ailes où se trouvent les patients communiquent. Aucun résident n’a été impacté par les faits. La police de Huy va réaliser les vérifications d’usage. Les bandes des caméras de surveillance de la ville vont être analysées. Aucune piste n’est écartée. L’enquête suit son cours.