Bientôt un nouveau visage pour le parc Poswick à Tihange (photos)

1. Pourquoi ce projet ?

Le souvenir effroyable de la mort du jeune patronné Antoine, emporté par les eaux de L’Homme Sauvage en janvier 2016, reste bien vivace à Tihange. "À la suite de ce drame, la famille Poswick a souhaité céder à la Ville la partie de terrain qui lui appartenait, rappelle l’échevin de l’Environnement, Adrien Housiaux. Des projets d’aménagements existaient déjà, mais ils se sont faits plus précis."

Concrètement, "une reméandration de l’Homme Sauvage va être réalisée dans le parc", précise Christophe Burton du bureau Ter-Consult. "Ce qui permettra à l’eau de mieux s’infiltrer, et ce qui permettra une meilleure protection des eaux adjacentes. Nous allons aussi retravailler au niveau de la topographie pour améliorer le lit majeur du cours d’eau." Comprenez par lit majeur les zones basses inondables situées de part et d’autre du lit mineur. Outre ces aménagements dans le parc, d’autres travaux sont prévus dans la rue du Centre pour agrandir le pertuis. La création d’une zone d’immersion temporaire, sur un terrain privé situé en amont, est aussi à l’étude. Mais ces deux dossiers ne font pas partie du projet présenté ce samedi. "Le risque zéro n’existera jamais, mais les aménagements doivent faire en sorte que le risque apparaisse moins souvent, et qu’on puisse davantage l’anticiper." À noter encore qu’une partie des eaux de ruissellement de la rue Rouge Lion et de la Rue Bonne Espérance sera renvoyée via un chemin filtrant dans le parc.

2. Quels autres aménagements ?

Comme vous pouvez le voir sur le plan, de nombreuses zones vont être repensées. Un chemin en dolomie grise, accessible aux PMR et aux poussettes, va notamment traverser le parc dans sa partie inférieure pour rallier les deux entrées situées rue des Messes et rue Rouge Lion. Un second chemin, en terre et couvert de copeaux, permettra de remonter le coteau, tout en offrant des points de vue sur le village, le château et la vallée. Les terrasses situées en bordure de la rue des Messes vont, elles aussi, être repensées: plantations, toboggan, aménagements pour jeux de glisse (pas de skatepark), jeux tournés vers la psychomotricité, jeux à grimper, emplacements pour vélos, tables de pique-nique ou encore aire pour réaliser un jardin partagé sont à l’étude. "L’ensemble du parc doit aussi favoriser l’école du dehors pour les deux écoles tihangeoises", ajoute l’échevin Adrien Housiaux, également en charge de l’Enseignement. A noter encore qu’aucun éclairage n’est prévu dans un parc qui ne sera a priori jamais fermé, sauf en cas de grands vents ou de risque de crue.

3. À quand le début des travaux et quel coût ?

Le collège communal va prendre connaissance de l’avant-projet dans une dizaine de jours avant de l’envoyer au fonctionnaire-délégué de la Région wallonne. Le dépôt de demande du permis d’urbanisme est prévu à la rentrée, et si fumée blanche il y a, les travaux devraient se faire dans le courant de l’année 2024. Du moins la première phase dont le coût est estimé à 750 000 €, dont 631 000 €de subsides wallons. L’ensemble du projet devrait, lui, se chiffrer à près d’1,5 million€. La Ville compte sur d’autres types d’appels à projets de la Région wallonne pour décrocher des subsides complémentaires.