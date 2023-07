L’échafaudage de la collégiale de Huy doit être démonté, et cela coûterait 200 000 €

L’échafaudage remonte à 30 ans. La Ville de Huy, à l’époque, avait préféré l’acheter plutôt que le louer. "Si on l’avait loué, cela nous aurait coûté beaucoup plus cher, explique aujourd’hui le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. On avait alors fait le choix de l’acquérir car le coût était moindre." Combien ? Il a été acheté pour 10 785 671 FB (donc, 269 641 €). 60% de la somme était couverte par des subsides de la Région wallonne et 10% par des subsides de la Province de Liège. "Et il a servi, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Toute une série d’études de sauvegarde du patrimoine a été menée grâce à lui. Il a quand même servi à l’élaboration de certaines études." L’échafaudage a effectivement d’abord été placé autour de la tour et du Rondia pour leur restauration, il y est resté 15 ans avant d’être démonté en 2008 puis déplacé deux ans plus tard vers le flanc gauche de la collégiale. Où il est d’ailleurs toujours. Il a ainsi été laissé en place pour permettre la poursuite du vaste chantier de restauration de l’édifice religieux. Sauf qu’au fil des années, le financement a manqué puis l’architecte chargé, depuis le début, de la restauration est parti à la retraite. La suite des travaux s’est fait attendre, se fait d’ailleurs toujours attendre…

Désormais, un nouveau bureau d’études a été désigné. Il doit dresser l’état sanitaire de l’édifice, et avant cela celui de l’échafaudage. Et là, ça coince car l’échafaudage n’est plus aux normes. "Le remettre aux normes de sécurité coûterait plus cher que d’en remettre un neuf, explique Éric Dosogne. On a dès lors préféré le démonter et en prendre un nouveau." Le démonter pour un coût estimé à 200 000 €.

Une fois l’échafaudage démonté, il faudra en racheter (ou en louer ?) un. Quand ? Là est la question. "Avant qu’on remonte un échafaudage…, note l’échevin des Finances Jacques Mouton. On a dû recommencer toutes les procédures pour la demande de subsides, on est reparti pour au moins cinq ans." La Ville de Huy travaille actuellement afin de décrocher un nouveau contrat-programme avec la Région wallonne pour poursuivre la restauration. "C’est un dossier emblématique et majeur. Sans l’aide de la Région wallonne, ce ne sera pas possible", note le bourgmestre en titre Christophe Collignon.