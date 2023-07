Le secret de leurs 65 années de mariage à Huy? Ne pas faire une tragédie des petites disputes

65 ans de mariage ? Des noces de palissandre ou un bel exemple de vie à deux. Joseph Fiévez et Francine Rome viennent de fêter leur couple. "On s’est mariés le 31 mai 1958, raconte Joseph. On s’est connus à une fête de gymnastique à Clavier." Non pas qu’ils faisaient tous deux de la gym mais la fête se clôturait par un bal et "on a dansé. J’ai flirté un peu avec elle, puis on a appris à se connaître." Elle était de Huy, lui de Rotheux. Joseph a passé un examen pour être commis dans un ministère à Bruxelles. Rotheux-Bruxelles, cela faisait une trotte. "La maman de Francine m’a proposé de loger chez eux à Huy." C’est ainsi que Joseph a quitté le Condroz pour la vallée mosane et Huy où il s’est définitivement installé avec celle qui deviendra son épouse. Au fil des ans, lui qui était entré à la Poste comme facteur, grimpe les échelons. Parallèlement à cette vie professionnelle, il décide de s’impliquer dans cette ville qui était devenue la sienne. Lors des élections communales d’octobre 1970, avec d’autres démocrates-chrétiens, il fait alliance avec le Rassemblement wallon. Seul élu de cette alliance, il détient la clé de la majorité communale comme aucun parti traditionnel n’a la majorité absolue. Il rejoindra le PS d’Eugène Lecoq. Il entrera au collège comme échevin des Finances et ralliera le Rassemblement wallon. Au fil des ans, et des élections, Joseph Fievez a décroché un siège de député à la Chambre des représentants, de sénateur provincial, de membre du conseil régional wallon ; il a aussi siégé comme conseiller communal dans l’opposition. Ce qu’il a préféré ? Son mandat d’échevin avec plusieurs réalisations. Notamment la piscine et le hall des sports.