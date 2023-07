Huy: l'album d'Apple Three dévoilé à la Fête de la cerise

Au côté de la bande à Neil Finn, la liste des morceaux fait écho à George Harrison, Paul Simon, Perry Rose et Jean-Jacques Goldman pour seul artiste francophone. "J’ai envie de faire un deuxième album axé sur la chanson française. Mais il me faut d’abord reformer un groupe, car Phil et Gauthier sont partis vers d’autres projets, prévoit le Hutois. William Dosogne assurera la batterie et je suis en contact avec un claviériste et un deuxième guitariste. On a répété une fois. Cela s’est bien passé. Si cela colle, on se lancera dans des concerts."

En attendant, Thierry Faymonville tiendra un stand, ce dimanche, au cœur de la Fête de la cerise à Tihange. Il y dévoilera l’album d’Apple Three mais partagera également ses deux romans ("L’accordeur" et "Le bonheur à sa fenêtre"). Avec sa casquette de dessinateur, il exposera enfin des portraits d’artistes et le tome 1 en version illustrée du roman "Le passeur de lumière" écrit par Bernard Tirtiaux.

Aubades samedi

Du côté de la République libre de Tihange, ce grand week-end de festivités aura débuté hier soir avec la pièce de théâtre "Léon de Tihange" et la Guinguette de la cerise. Il se poursuivra ce samedi avec les traditionnelles aubades dans le bas du village dès 17h et avant le bal à 21 h. Et dimanche, donc, sera le jour de la grande brocante de 6h à 18 h. "C’est complet avec 1 000 emplacements réservés. C’est une année record", se réjouit Éric Heyne, administrateur de la République libre de Tihange qui distribuera des glaces à la cerise au public attendu en nombre.