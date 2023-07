Dès ce samedi, découvrez les photos de Scraboutcha, photographe de Huy, dans notre journal

Ses prises de vue, le photographe hutois ne passe pas énormément de temps dessus. Simplement parce qu’il sait ce qu’il veut photographier, il a déjà tout préparé mentalement. Une fois sur place, ça dure juste quelques instants. C’est ainsi que lui est venue l’idée de la photo ci-contre. "C’est venu instantanément. Je savais que le soleil pouvait donner sous le pont de Fer, à Huy. Je voulais capter l’éclat du soleil. Un matin, avant de conduire mes filles à l’école, on s’est arrêtés là. Ça n’a pas duré plus de cinq minutes, mais, dans ma tête, tout était prêt." C’est une de ses filles sur la photo. "Au départ, c’était le hasard, puis elles se sont prêtées au jeu."

Scraboutcha ? Tiens, pourquoi ce nom ? "C’est venu comme ça. j’ai trouvé que c’était pas mal. Et puis, un scraboutcha, c’est ce que fait un gosse qui apprend à dessiner. C’est ainsi que je suis connu. Dès que j’ai commencé à proposer mes photos avec ce nom, ça a tout de suite pris. On reconnaît mes photos, mon style. Avec les reflets dans l’eau ou encore les photos prises à ras du sol. C’est différent de ce que les autres font." Le Hutois préfère néanmoins travailler seul. "Je suis quelqu’un de solitaire même si ça ne m’empêche pas d’aller vers les autres. J’ai toujours tracé ma route tout seul. Quand on est accompagné, on ne développe pas ses propres idées. J’aime bien être seul." Mais Scraboutcha aime ensuite partager ses photos avec les autres. Et c’est ce qu’il fera dans L’Avenir durant cet été.