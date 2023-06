Un pédophile de Huy condamné à 7 ans de prison

L’intéressé a lié contact avec sa voisine âgée de 12 ans. L’homme lui a fait subir des attouchements et des viols à plus d’une dizaine de reprises. Au départ, le suspect a déclaré qu’il n’y avait jamais eu de relations sexuelles. Il a déclaré que c’est la jeune fille qui l’avait embrassé alors qu’elle était âgée de 14 ans. Il est passé aux aveux devant les magistrats du tribunal. "J’avais 23, 24 ans", a indiqué le prévenu lors de la première audience consacrée à son affaire. "Sur le moment même de notre relation, je ne voyais pas le problème", a-t-il poursuivi.

En 2022, la belle-fille du suspect a été victime d’un grave malaise. Cette dernière, alors âgée de 13 ans, a perdu la vue et ne parvenait plus à marcher. Des faits sans aucune cause physiologique. La jeune fille a été interrogée et elle a expliqué que depuis environ dix mois, elle était victime d’actes de pédophilie commis par son beau-père. Le trentenaire avait commencé à commettre des attouchements sur elle avant de l’emmener sur un parking. Il a violé la jeune fille alors que cette dernière avait placé une veste sur son visage pour ne pas voir son violeur.

Il a utilisé la ruse et la menace

L’intéressé, qui était en couple depuis plusieurs années avec la mère de la fillette, avait pris soin d’emporter un préservatif avec lui. "J’en ai toujours un avec moi", a-t-il indiqué. "On s’est embrassés en voiture, on est passés à l’arrière de la voiture, j’ai décidé, je ne sais pas pourquoi. Au même moment, je ne me suis pas posé de question." Lors de son rendez-vous avec un psychiatre, le suspect a déclaré que la jeune fille l’avait provoqué. "Il y a des fois où je trouvais qu’elle avait des tenues inadaptées à son âge", a-t-il cru bon de préciser.

La juge lui a alors fait remarquer que quelle que soit la tenue d’une jeune fille, cela n’autorise pas à lui faire subir des attouchements. Le tribunal a déclaré toutes les préventions établies. Il a souligné les atteintes extrêmement graves commises par l’individu. Les magistrats ont relevé qu’il avait utilisé la ruse et les sentiments des jeunes filles pour parvenir à ses fins. Il a également banalisé les actes qu’il voulait leur imposer.