Huy: le centre aqualudique s’appellera bien AquaHuy

Les travaux du centre aqualudique de Huy suivent leur cours. Début du mois, la Ville, qui lui cherchait un nom, découvrait que celui plébiscité par les Hutois, "AquaHuy", existait déjà. Début mai, le nom de domaine avait été acheté par un anonyme et lorsqu’on tapait ce nom sur Google, on tombait sur… le site de voitures partagées Cambio. La Ville de Huy envisageait de contacter un avocat. Mais elle n’aura pas à le faire. "On a reçu un mail de la personne qui avait acheté le nom de domaine , explique Étienne Roba, échevin des sports. Il nous disait qu’il n’avait pas la volonté de le conserver ou encore de le monnayer." Le nom de domaine est dès lors en stand-by mais la Ville de Huy est prête à l’acheter et le faire sien pour son futur centre aqualudique. "On n’avait de toute façon pas l’intention de négocier, on ne comptait pas payer pour le récupérer…" Tout est bien qui finit bien donc.