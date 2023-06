Huy: la qualité et la sécurité du CHRH reconnues par un organisme international

À la manière d’un certain Barack Obama et son slogan devenu cultissime, c’est un "Yes, Huy Can !" que brandit Jean-François Ronveaux, le directeur général du CHR de Huy. Fier, il l’est ! Vis-à-vis de la structure hospitalière qu’il dirige mais aussi parce que c’est toute une équipe qui s’est accrochée durant des mois afin d’obtenir le précieux Graal… Cette satisfaction, c’est celle d’avoir été accrédité, à un niveau "Or", par un organisme international en termes de qualité et de sécurité. Ce qui fait du CHR de Huy le premier hôpital public liégeois à disposer d’une telle reconnaissance !