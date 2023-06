Rue Neuve à Huy: on avance vers la reconstruction du trou laissé par l’effondrement des immeubles

Nouvelle étape ce jeudi 29 mai 2023 dans la reconstruction de cette partie de la rue Neuve: la Régie foncière hutoise, qui maîtrise le foncier, et l’intercommunale L’Immobilière publique de Seraing viennent ainsi de signer l’acte qui permet les droits d’accession nécessaire à la reconstruction de la rue Neuve. La Régie foncière avait racheté tous les terrains et les bâtiments encore debout, concernés par l’effondrement.

Reste maintenant à démolir, à assainir le site puis à reconstruire. Et ce sera l’Immobilière publique qui se chargera de cette mission. "L’Intercommunale va lancer un appel à projets auprès de promoteurs intéressés avec des conditions, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. On a fixé l’emphytéose sur 40 ans maximum." Ce que la Ville veut ? Si le projet n’est pas encore défini, le collège souhaite en tout cas du commerce au rez-de-chaussée et des appartements aux étages. "On a acquis l’accès par la rue de la Couronne. On vise donc aussi du stationnement privatif à l’arrière pour les appartements. Ce ne sera donc pas du parking public." Pour répondre aux objectifs fixés, l’Intercommunale apportera donc ses droits à un privé qui sera retenu sur base de critères objectifs pour le développement de l’ensemble du site.

Pour quand le début de la construction ? "C’est difficile de fixer une date, ajoute le bourgmestre f.f., mais pas avant début 2025. Le temps que l’Intercommunale lance la procédure, qu’elle attribue le marché… Puis le promoteur devra faire un permis d’urbanisme. Il y a donc encore quelques étapes."

Huit ans après l’effondrement, il est temps que la rue Neuve oublie ce trou, et l’effondrement qui y est associé. "Là, c’est une bonne chose. Et on n’aurait pas su aller plus vite…"