Les élèves de l’école de Tihange vont passer leurs examens à pied

Et pour permettre à un maximum d’enfants de prendre part à l’activité, trois points de ralliement ont été déterminés. "Outre celui des Golettes, les élèves peuvent nous rejoindre près de la caserne des pompiers ou devant l’Intermarché." Et à chaque fois, "ils parcourent environ un kilomètre".

Si les enfants vont à pied à l’école, l’inverse n’est pas vrai. "On ne fait pas les trajets dans l’autre sens, car ils ne finissent pas tous à la même heure."

Une cinquantaine de participants

Au total, ils sont une cinquantaine d’élèves à prendre part à l’action. Et c’est d’ailleurs peut-être là son seul regret. "Il y a quand même 200 élèves inscrits à l’école. C’est dommage qu’on ne soit un peu plus nombreux à faire la route à pied…"

Mais bon, ce n’est évident pour tous les parents et elle en est bien consciente. "L’accueil des élèves aux points de départ ne débute qu’à 7 h 45 et certains parents ne peuvent pas attendre jusque-là et doivent déposer leurs enfants à la garderie dès 7 h 30. Et puis, il y a aussi ceux qui veulent absolument accompagner leurs enfants jusqu’à l’entrée pour le côté sentimental."

Et même si ce n’est pas toujours évident de recruter des volontaires au sein de l’école pour encadrer les élèves, car "on doit faire ça sur notre temps libre", Véronique Ledoux est heureuse d’organiser "L’école au bout des pieds" depuis maintenant 12 ans.