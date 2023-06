Ils dealaient en couple, depuis leur appartement de la rive gauche à Huy

Leur petit trafic de cocaïne et de cannabis, qu’ils menaient depuis leur logement de la rive gauche, a duré quelques semaines, entre septembre et décembre 2022. La police en avait eu vent, a surveillé les alentours et a interrogé, le 8 décembre 2022, deux personnes qui sortaient de l’appartement. Ces deux personnes avaient de la drogue sur elles et ont tout de suite vendu la mèche. La police est alors intervenue au domicile du couple et la perquisition fut plutôt révélatrice puisqu’elle avait permis de trouver 24,5 g de cocaïne, 35 g de haschisch, une somme de 21 368 € mais également un scooter, un trike (cycle motorisé à trois roues), un vélo et une trottinette ainsi qu’un GSM et un pistolet d’alarme.