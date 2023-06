Site Felon et Lange: le projet amendé prévoit 103 logements

En janvier 2022, celui-ci avait présenté ses intentions aux quelque 90 riverains qui avaient assisté à la réunion d’information préalable. Le projet dévoilé ? La construction de cinq immeubles (80 appartements) ainsi que de 16 maisons familiales. À l’époque, de nombreuses voix s’étaient élevées et un courrier de sept pages avait été envoyé au collège communal et au promoteur. Les reproches et craintes des riverains concernaient notamment le nombre trop élevé de logements, le nombre insuffisant d’emplacements de parking ou encore les problèmes de mobilité dans la rue Saint-Hilaire et la rue Saint-Victor.

Un an et demi plus tard, Thomas & Piron a revu sa copie et vient de le faire savoir aux riverains, par l’intermédiaire du site internet dédié au projet. "Nous avons tenu compte des remarques formulées par les habitants, assure Sydney Vandenhende, gestionnaire du projet. Un bureau d’études a pu émettre une série de recommandations. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec la Ville de Huy et la Région wallonne."

En termes de mobilité, la construction d’une nouvelle voirie traversant la zone sud du projet reste de mise. Mais sa localisation a été modifiée. "Nous souhaitons construire cette voirie le plus loin possible du feu rouge, afin de ne pas créer de conflits avec les files de voitures qui attendent au feu. C’est donc un nouveau carrefour à quatre branches qui verra le jour avec le chemin de la Buissière. Contrairement au projet initial, cette nouvelle voirie traversante, qui viendra rejoindre la rue du Petit Paris, sera à double sens de manière à fluidifier les flux de trafic. Par ailleurs, il s’agira d’une voirie partagée, donc accessible aussi aux vélos et piétons."

Deux autres amendements liés au trafic ont aussi fait leur apparition. Il concerne l’élargissement (à 2,5 mètres) du chemin cyclo-piéton prévu le long de la voie de chemin de fer ainsi que le déplacement de la future zone de dépose-minute (kiss and ride) dans la nouvelle voirie.

Six immeubles à appartements et non plus cinq

Le deuxième changement d’envergure a trait au nombre de logements prévus. Désormais, on ne parle plus de 80 appartements et de 16 maisons mais bien de 92 appartements et de 11 maisons. Les appartements seront répartis sur six immeubles, et non cinq comme annoncé initialement. En janvier 2022, les habitants de la rue Renier de Huy avaient demandé qu’aucun immeuble ne soit érigé le long de leur rue. Un souhait qui n’est pas rencontré aujourd’hui. Consolation: la construction s’annonce moins imposante. "Cet immeuble présentait au départ un gabarit de deux étages plus la toiture. Il a été réduit à un étage plus la toiture, détaille Sydney Vandenhende. Les combles initialement non aménagés permettront finalement de créer deux logements supplémentaires. Ce bâtiment intégrera environ 20 emplacements de parking qui seront situés sous le bâtiment, au même niveau que la rue Saint-Hilaire. Ils ne seront donc pas en sous-sol."

Que pensent les riverains de ce projet 2.0 ? Comme c’est souvent le cas dans pareil dossier, les avis ne sont pas unanimes, entre ceux qui restent farouchement opposés au projet (notamment des habitants de la rue Renier de Huy), ceux qui craignent "un enfer" au niveau de la circulation en raison de l’arrivée probable de quelque 300 à 400 habitants, et ceux qui saluent les évolutions proposées par le promoteur. "On a quand même tenu compte de nos remarques", estime Dominique Grenson, secrétaire du comité de quartier Saint-Hilaire.

D’ici quelques mois, le promoteur déposera une demande de permis d’urbanisme, laquelle entraînera l’ouverture d’une enquête publique. Si Thomas & Piron reçoit le feu vert du fonctionnaire-délégué de la Région wallonne et qu’aucun recours n’est introduit, les travaux pourraient commencer dans environ un an et demi.