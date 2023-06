William, un jeune de Chaudfontaine, est actuellement recherché à Huy

Une enquête a été lancée par la zone de police Secova. Elle a pu déterminer que le jeune homme était entre Andenne et Huy. Son GSM a borné entre ses deux villes, en fin d’après-midi. La raison pour laquelle la zone de police de Huy a été requise pour effecturer des suites d’enquête. Hier d’ailleurs, un hélicoptère a tourné autour de Solières et Gives où le GSM du jeune homme a d’ailleurs été retrouvé.

La zone de police de Huy a mené des recherches, la police fédérale également ainsi que la protection civile et la cellule disparition de la police fédérale. Ils sont actuellement au port de Statte avec bateau et chien. Les recherches sont toujours en cours mais pas dans le cadre d’une tentative de suicide, car rien ne le laisse présager, explique-t-on à la zone de police de Huy. "Plusieurs hypothèses sont envisageables ; plusieurs zones de police sont impactées."

William Depinois mesure 1m75, il est de corpulence athlétique. Il a des cheveux châtains courts et les yeux vert foncé. Lors de sa disparition, il portait un pantalon en jeans clair, un t-shirt blanc ou bleu clair, un sweet-shirt avec des empiècements orange et une fermeture Eclair bleue, ainsi que des baskets blanches avec de l’orange sur les côtés. Il portait un sac à dos gris avec une fermeture Eclair verte.

Tout qui a des renseignements à propos de William et de sa disparition peut prendre contact avec la police via le numér gratuit 0800/30 300 ou via Child Focus au numéro 116 000.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu