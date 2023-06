Le vélo géant en acier Corten offert à la Ville de Huy coûte en réalité… 50.000€

L’œuvre, offerte à la Ville de Huy, coûte en fait 50.000€. Une somme reprise en modification budgétaire et que l’opposition n’a pas manqué d’épingler. "On ne critique pas l’œuvre ou l’artiste, a expliqué Anabelle Rahhal, chef de groupe écolo. On est les premiers à défendre l’art en ville. Mais on reçoit une œuvre, on l’installe sans fixer de prix. Une fois qu’elle est installée, on doit la payer sans avoir fixé de budget en amont." Même commentaire de Grégory Vidal (DéfipourHuy). "La procédure me dérange. Je vois mal qu’on puisse aujourd’hui l’enlever car on ne serait pas d’accord sur le prix. On a fonctionné à l’envers." Et ce n’est pas le prix qui pousse à la réflexion, "je dirais la même chose pour 250€. C’est le processus qui ne va pas." Il aurait fallu lancer un marché avec un cahier des charges précis pour permettre aux artistes d’y répondre, de proposer leurs œuvres.

Réponse de Jacques Mouton, échevin des Finances: "l’art, on aime ou on n’aime pas. Et oui, il faut payer l’artiste." Et d’évoquer des coûts de matériaux élevés. Ce à quoi Anabelle Rahhal réplique: "l’œuvre n’est pas une commande. Ici, quelqu’un offre une œuvre à la Ville puis on doit la lui payer. C’est une tout autre approche…" N’empêche, la Ville a déboursé le montant réclamé.