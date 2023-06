Le parking du Quadrilatère, à Huy, n’est pas assez nettoyé des détritus et… de l’urine

Difficile de gérer un tel espace. Les services communaux s’y essayent mais… Le parking du Quadrilatère, en tout cas les deux étages souterrains, n’est jamais très propre. Il y fait sale et… ça sent l’urine. Une problématique qui n’est pas neuve mais que les écolos ont à nouveau épinglée au dernier conseil communal. "Je sais qu’il est nettoyé et que ce n’est pas facile à gérer, a expliqué Christelle Stadler. Mais il y a un sentiment d’insécurité à cause d’actes d’incivilités." Certains y boivent de l’alcool, y fument des joints, y font du bruit et… se soulagent sur les marches de l’entrée. Le travail des agents propreté est "ingrat". Mais que faire pour y remédier ? "Pourrait-on augmenter la fréquence de nettoyage ? Y faire de la prévention via les stewards ou la police ?"