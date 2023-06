La Ville de Huy accorde un deuxième permis d’urbanisme pour le padel de la rive gauche

Un mois plus tard, où en est-on ? Car "malgré la décision du Conseil d’État, tout a continué", expliquait lundi soir, au conseil communal, Grégory Vidal (DéfipourHuy). Lors de l’enquête publique, trois réclamations sont arrivées à l’administration communale. Puis une quatrième mais "elle était en retard, se souvient André Deleuze, échevin des Travaux. Sauf que c’est cette personne qui est allée devant le Conseil d’État." La Ville de Huy avait tenu compte des remarques des opposants au projet. "Toutes les choses ont été faites pour éviter les nuisances." Puis le Conseil d’État a cassé le permis. Alors ? "On a réfléchi, le collège a décidé de prendre en compte la quatrième réclamation dans un nouveau permis. On l’a donc intégrée avec les trois autres. On a considéré que les critiques s’ajoutent, qu’elles ne sont pas suffisantes pour ne pas accorder le permis." Sur quel élément le couple de riverains avait-il saisi le Conseil d’État ? "Sur un problème d’ensoleillement sur le fond de leur jardin, où il veut développer de la permaculture." Mais le problème ne concerne, selon l’échevin, que quelques mètres d’ombre aux heures de midi et à certaines saisons. Le collège a donc rendu un nouveau permis en répondant aux réclamations. Clairement le collège croit en ce projet de padel, dans un quartier "déshérité, où il y a surtout des hangars, mais qui est en plein changement". Le collège a donc accordé le permis pour un hall pour trois terrains, avec annexe et parking, "avec des conditions strictes sur l’impact du bruit. La toiture et les aménagements doivent être conçus pour réduire le bruit."

"C’est un mastodonte, c’est énorme"

Ces explications n’ont pas convaincu l’opposition: ce n’est pas le bout du jardin qui est dans l’ombre, mais bien la moitié du jardin. Le hangar qui abrite les terrains de padel est juste à côté des jardins et "il n’y a pas d’anti-acoustique pour atténuer le bruit, explique Grégory Vidal. L’emplacement-là n’est pas approprié ; on aurait pu mettre plutôt le parking près des jardins et le hall plus loin. C’est un mastodonte, c’est énorme. Je suis pour ce sport mais ailleurs…" Et le bourgmestre f.f. Éric Dosogne de rappeler que "tout permis d’urbanisme a cinq ans pour être exécuté dans son ensemble". "Ce n’est pas parce que le permis est accordé qu’on ne sera pas attentif à son évolution", a ajouté l’échevin André Deleuze. Reste que le couple de riverains peut à nouveau saisir le Conseil d’État… Le fera-t-il ? "Probablement, explique l’avocate du couple qui n’avait cependant pas connaissance de la décision de la Ville ni d’ailleurs de l’octroi de ce nouveau permis. Il faut d’abord voir comment le permis est motivé."