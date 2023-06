La maison de jeunes La Mézon, à Huy, revient avec son expo "Pro en Art", un rendez-vous immersif

Cette exposition 100 % jeunes va proposer de nombreux divertissements: des stands interactifs, des activités, une scénographie immersive et, bien sûr, quelques dégustations inspirées par le thème. "L’année passée, suite à un appel à projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la maison des jeunes a reçu une belle subsidiation pour 4 ans. C’est le premier cycle complet sur l’année 2022-2023. Nous avons pu proposer ces ateliers à l’extérieur de la MJ", explique Adrien Housiaux, échevin de la Jeunesse. Ce dispositif particulier est une subvention complémentaire dans le but de soutenir des actions spécifiques réalisées par les Centres de jeunes. Deux objectifs: le perfectionnement et la professionnalisation dans le domaine des arts et l’exposition concrétisant le travail accompli.