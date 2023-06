Écurie en feu: un camion de pompiers de Huy accidenté à Strée en allant sur l’incendie (vidéo et photos)

En partant sur place, un des camions des pompiers hutois a versé au fossé route de Strée, à hauteur du n°66. Le camion a tenté de dépasser une voiture qui, visiblement, n’a pas rapidement dégagé la voirie pour le laisser passer. Le camion s’est retrouvé dans le champ et sur le flanc. La voiture, elle, a visiblement été percutée à l’arrière.

Et l’incendie de Villers-le-Temple? Depuis Strée, on peut toujours voir une énorme fumée noire. Il semblerait que des citernes aient aussi pris feu dans un second bâtiment…

Plus d’infos à venir.