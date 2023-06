Projet de criblage et concassage à Gives: un "niet" de la Ville de Huy

Le projet avait suscité pas mal d’inquiétudes auprès des riverains, qui n’avaient pas manqué de les formuler lors de l’enquête publique. Les Givois craignaient les nuisances, notamment sonores, liées au projet qui prévoyait les allées et venues de 20 camions par jour. La société Courtain KG, petite entreprise de terrassement et d’aménagements extérieurs, recherchait un terrain où stocker leurs terres non polluées. Il y a un an, elle achetait des terrains de 8000 m2 situés en zone industrielle. Son projet prévoyait l’installation d’une chaîne de concassage de matériaux et la construction d’un hangar de 600 m2. Lors du dernier conseil communal, l’opposition avait demandé au collège de se positionner contre le projet. Les conseillers communaux avaient même évoqué la possibilité de faire évoluer le plan de secteur car le lieu est toujours en zone industrielle alors que des habitations y ont été construites depuis longtemps.

Le collège avait donc remis un avis défavorable "car les impacts négatifs du projet sur le patrimoine naturel, le paysage et le voisinage s’avéraient importants", explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. Puis la Ville avait envoyé le dossier au fonctionnaire délégué et au fonctionnaire technique de la Région wallonne qui devaient rendre leur avis. Et tous deux ont suivi la Ville. "Je suis heureux de constater que les fonctionnaires technique et délégué du Service public de Wallonie ont tenu compte de notre argumentaire et ont également remis un avis défavorable", ajoute Éric Dosogne.

Reste que le promoteur a toujours la possibilité d’introduire un recours auprès de la Région wallonne, et par la suite encore devant le Conseil d’État.