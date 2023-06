Les podcasts d'Adrien Fernandez en clôture du festival Eclosions à Huy: voyage poétique au fond du jardin

Partir, se perdre un peu pour se retrouver après. La poésie, on la reconnaît très bien quand elle part en voyage. Elle prend avec elle, dans son bagage, des forêts, des rivières, des boules de lumière. "Au Bout du village", podcast écrit et narré par Adrien Fernandez parle de créatures poilues, de monstres pas si méchant que ça, de fées des branches et de vent dans le feuillage. Adressé aux plus petits mais aux autres aussi, son univers "Esprit" est sensible, poétique, fantastique. Ici, on sort de la vraie vie pour se retrouver dans celle des contes. Mais pas tout à fait. Parce que, bien que jouant avec des créatures extraordinaires, l’histoire nous renvoie des images pures de notre monde réenchanté.