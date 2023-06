Plus de policiers sur la Grand-Place de Huy, pour éviter tout dérapage suite à l’agression raciste

Un gros renforcement de policiers a eu lieu vendredi soir sur la Grand-Place de Huy vendredi soir, et cela, suite à l’agression raciste dont a été victime un jeune Africain le week-end dernier. Des policiers munis de mitraillettes et présents avec un chien ont été observés. La zone de police de Huy craignait des incidents suite à des menaces de représailles et de vengeance. Mais, fort heureusement, vendredi soir, il ne s’est rien passé. "La Grand-Place est un lieu festif avant tout, et non un endroit où on peut régler ses comptes", indique-t-on à la zone de police de Huy.