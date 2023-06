"Le porno ne me faisait plus rien"

Une maman dépressive et alcoolique et un papa gravement malade dont il sait qu’il va mourir: l’enfance de ce Hutois de 25 ans n’a pas été rose. À 12 ans, il se met à consommer du porno. De plus en plus. "Jusqu’à tous les jours et ça ne me faisait plus rien." Il cherche alors des sites plus hard. Et là, il "tombe" sur du contenu pédopornographique. Auquel il devient addict. S’il reste parfois un temps sans en consulter, il y a eu des jours où il se connectait plusieurs fois, entre 2016 et 2020. "J’ai arrêté quand j’ai appris que ma compagne, avec qui je ne vivais pas encore, était enceinte. Je ne voulais plus avoir ce genre de comportement en ayant un enfant."