Laboracing, premier commerce à obtenir la prime "Objectif proximité" à Huy

Un premier commerce qui vient de s’établir à Huy a obtenu la prime "Objectif Proximité" dans le cadre du volet "Je m’installe". Il s’agit de Laboracing, qui était basé à Wanze et qui s’installe rue Neuve. Ce commerce est spécialisé dans le dépannage, la réparation et la vente de tout matériel multimédia (PC, smartphones, tablettes, GSM, télévisions, accessoires, etc.). "Le candidat-commerçant a rendu un dossier solide sur lequel le jury s’est basé pour lui octroyer cette prime ", indique la Ville de Huy. Objectif Proximité est en effet destiné à aider, à travers l’octroi d’une prime, les nouveaux commerçants (dispositif "Je m’installe") et les commerçants qui désirent se réinventer (dispositif "Je me réinvente"). Pour obtenir cette prime qui est conditionnée à des critères stricts, il faut déposer une candidature à la Ville et ensuite être sélectionné par un jury spécialement constitué. Les projets qui sont retenus par le jury peuvent bénéficier d’une prime couvrant jusqu’à 60% du montant total des investissements admis avec un maximum de 6 000 € par projet. Objectif proximité a pour but d’accroître l’attractivité et dynamiser des zones commerciales en y encourageant la qualité des commerces et la mixité de l’offre commerciale. Après la tenue de ce premier jury, l’appel à candidatures est relancé. Pour bénéficier d’une prime destinée à installer un commerce ou à le réinventer, les dossiers sont à rentrer jusqu’au 30 novembre 2023.