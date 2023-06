L’école Sainte-Claire, bientôt en travaux, déménage pour 8 mois au Collège Saint-Quirin

Plus de 40 ans plus tard, c’est un nouveau lifting que se prépare à connaître l’école dès le mois de septembre prochain. Des travaux vont être entrepris pour un montant total de quelque 800 000 €, une enveloppe subsidiée à 70% par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Nous avons initié ce dossier en 2019, mais il a pris beaucoup de retard à la FWB en raison entre autres du Covid, note Emmanuel Destrée, président du Pouvoir organisateur. Après avoir travaillé avec un conseiller en prévention, nous avons sollicité la visite des pompiers pour déterminer la liste des travaux de sécurisation indispensables."

Concrètement, la menuiserie orétoise Keppenne (et ses sous-traitants) choisie pour réaliser le chantier, ne va pas toucher à l’enveloppe du bâtiment mais réaliser une foule d’aménagements: mise en conformité de l’électricité, installation de systèmes coupe-feu, placement d’une alarme, isolation et/ou de certains plafonds rénovation de la cuisine, création de nouveaux sanitaires, remplacement de certains châssis, remise en peinture des locaux ou encore amélioration de l’égouttage. "Lors d’abondantes pluies comme ce dernier jeudi, la cour de récréation est sous eau, et celle-ci déborde dans la rue", note le directeur, Xavier Coster, qui se réjouit aussi de la construction d’un préau dans la cour de récréation supérieure… soigneusement gardée par les deux boucs Oréo et Choco.

Retour prévu à la fin avril 2024

Comme il est bien connu qu’on ne fait pas d’omelettes sans casser des œufs (surtout à Sainte-Claire…), le chantier de rénovation va nécessiter de gros bouleversements pour les 97 élèves et les 22 membres du corps enseignants. "Nous aurions pu choisir de rester dans nos murs, mais le chantier se serait alors étalé sur une très longue période, précise Xavier Coster. Sans compter que nous ne voulions prendre aucun risque au niveau de la sécurité de nos élèves. Dès lors, nous avons opté pour un déménagement complet de l’école jusqu’à la fin avril 2024."

Restait à trouver des locaux disponibles en suffisance. "Il y a un an, nous sommes entrés en contact avec le pouvoir organisateur du Collège Saint-Quirin qui s’est montré très accueillant", précise Emmanuel Destrée.

Après de nombreuses réunions et visites, il a été convenu que l’école Sainte-Claire allait occuper lors de la prochaine rentrée deux classes au niveau de l’enceinte primaire et huit autres au niveau du secondaire. Aucun loyer ne lui sera réclamé, seul le paiement des charges devra être assuré. "Ces locaux étaient inoccupés et ont été rafraîchis", précise Joseph George, président du PO du Collège Saint-Quirin. Tout a aussi été réfléchi pour que tous les élèves puissent cohabiter dans les meilleures conditions."

Avec l’ensemble de l’équipe éducative, Emmanuel Destrée, président du PO, et Xavier Coster, directeur, préparent le déménagement prévu début juillet. ©EDA-P.A.

Ainsi, les horaires des récréations ont été légèrement adaptés pour que chacun puisse bénéficier de l’espace. "Notre heure de midi va aussi être avancée pour nous permettre de profiter ensuite de la salle de gym", glisse Xavier Coster qui, après avoir organisé une visite sur place avec l’équipe éducative à la fin mars, a emmené les élèves ce jeudi sur les lieux de leur école pour l’année scolaire 2023-2024. Par ailleurs, les deux directions ont aussi informé l’ensemble des parents de ce déménagement. "On ne remerciera jamais assez le Collège Saint-Quirin pour son accueil et notre équipe éducative pour sa compréhension et son implication", conclut Emmanuel Destrée.

Quant à Oréo et Choco, ils n’emprunteront pas le pont Baudouin. Un enseignant a promis de venir les soigner quotidiennement…